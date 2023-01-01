Он тоже учит: в России с января спортивных тренеров приравняют к учителям

Тренеров, обучающих детей в спортивных организациях, будут официально считать педагогическими работниками. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной Думы Российской Федерации.

«Тренеры, которые обучают детей в спортивных школах и центрах будут официально считаться педагогическими работниками со всеми правами, обязанностями и социальными гарантиями», – сообщили в официальном telegram-канале нижней палаты парламента.

При этом отмечается, что тренеры-преподаватели должны будут пройти аттестацию как минимум через два года, но не позже, чем через пять лет.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что правительство Российской Федерации подвело итоги работы в 2022 году. Так, например, был создан оперативный штаб во главе с Михаилом Мишустиным, реализуется план первоочередных мер обеспечения устойчивого развития экономики.