Правительство подвело итоги работы в 2022 году

Ушедший 2022 год был полон разнообразных событий, требовавших активных действий от правительства Российской Федерации. Итогами работы поделилась пресс-служба кабмина.

«Создан оперативный штаб во главе с Михаилом Мишустиным, реализуется план первоочередных мер обеспечения устойчивого развития экономики», – сообщили в официальном telegram-канале правительства, отметив, что сейчас Россия активно наращивает промышленный потенциал, а государства оказывает поддержку как бизнесу, так и гражданам.

Также для выплат семьям с детьми и беременным женщинам в рамках единого пособия, вводимого с 2023 года, выделили 1,7 триллиона рублей. Для медицинских работников были организованы прибавки к заработной плате в размере от 4, до 18,5 тысяч рублей.

«Льготная ипотека по ставке до 8% будет доступна до 1 июля 2024 года», – добавили в пресс-службе правительства, отметив, что доступ к семейной ипотеке под 6% был расширен.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что правительство РФ рассказало о правилах назначения пособия для детей мобилизованных.