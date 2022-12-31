Правительство РФ рассказало о правилах назначения пособия для детей мобилизованных

Правительство уточнило правила назначения единого пособия на детей для семей мобилизованных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поясняется, что доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения единого ежемесячного пособия. Необходимое постановление уже подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Речь идет о пособии, которое будет объединять сразу несколько выплат как регионального, так и федерального уровня. В частности, в него войдут выплаты по беременности тем, кто встал на учет на раннем сроке, выплаты на детей от трех до семи лет, от восьми до 17 и еще некоторые виды финансовой поддержки.

Размер ежемесячного пособия будет определяться в зависимости от размера среднедушевого дохода семьи и будет составлять 50%, 75% или 100% величины прожиточного минимума для трудоспособного населения (при назначении пособия беременной женщине) или 50%, 75% или 100% величины прожиточного минимума для детей (при назначении пособия родителям детей).

В случае с семьями мобилизованных, не будет учитываться доход самого военнослужащего.

политика


 

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