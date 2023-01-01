Эксперт Роскачества рассказала, как сберечь вино, оставшееся после Нового года

Желая порадовать гостей, россияне нередко закупают еду и напитки с запасом, в том числе алкоголь. О том, как сохранить открытое и закрытое вино и шампанское рассказала эксперт Роскачества, руководитель «Винного гида России» Олеся Буняева. По ее словам, мнение о том, что вкусовые качества вина улучшаются за время хранения ошибочны:

«На любой бутылке вина написано, что срок годности неограничен при соблюдении условий хранения. Однако, как показывает практика экспертных дегустаций вина за 5 лет работы “Винного гида России”, недорогие вина, задержавшиеся на полках магазинов, часто вызывают серьезные вопросы экспертов к их аромату и вкусу», – рассказала она, добавив, что отдельные вина высокого качества действительно могут развиваться в процессе бутылочного хранения.

При этом эксперт отметила, что вкус вина способен меняться не в лучшую сторону после открытия бутылки из-за контакта напитка с кислородом. Самый долгий «срок жизни» после открытия эксперты отмерили крепленому вину, быстрее всего утратит пригодность к питью белое и розовое вино.

Игристое вино, в свою очередь, способно сохранять газированность от суток и более:

«Хорошее игристое, если его правильно закрыть, сохранит игру не меньше суток», – рассказала Олеся Буняева, отметив, что для этого необходимо закупорить бутылку специальной пробкой, которую можно приобрести в большинстве винных магазинов. Ложка, размещенная в горлышке бутылки, несмотря на распространенный миф, заменить ее не сможет.

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