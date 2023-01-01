Сказка кончилась: в Петербурге и Ленобласти с 5 января начнут переработку елок

Сбор и переработка новогодних хвойных деревьев начинается в Санкт-Петербурге 5 января. Об этом сообщили организаторы акции в сообществе «Елки, палки и щепа» во «ВКонтакте».

В течение января на территории Северной столицы будут работать как стационарные пункты по приему деревьев, отслуживших свое, так и временные. С полным списком можно будет ознакомиться за сутки до начала акции – 4 января.

Также отмечается, что вывоз елок на коммерческой основе будет осуществляться экотакси. Горшечные деревья, в свою очередь, можно будет стать в период с 3 по 31 января в рамках проекта «Елочка живи». Нераспроданные деревья достанутся конюшням и питомникам для животных.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что почти 90% петербуржцев уедут из дома на новогодние праздники. Такие данные получили эксперты СПбГУ, опросившие горожан.