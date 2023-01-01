Почти 90% петербуржцев уедут из дома на новогодние праздники

Больше 85% жителей Северной столицы планируют провести первые каникулы 2023 года вне дома. Такие данные получили эксперты СПбГУ, опросившие горожан.

Согласно результатам исследования 85% петербуржцев, которые собираются отдохнуть вне дома в новогодние выходные, запланировали самые разные мероприятия:

«Опрошенные петербуржцы собираются провести время на природе, заняться активными видами спорта, сходить в гости к родственникам и друзьям, посетить театр и погулять по городу», – сообщили на официальном сайте образовательного учреждения.

Также отмечается, что больше почти одна шестая опрошенных (15 %) будут работать в первую неделю 2023 года.