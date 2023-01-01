Почти 90% петербуржцев уедут из дома на новогодние праздники

Больше 85% жителей Северной столицы планируют провести первые каникулы 2023 года вне дома. Такие данные получили эксперты СПбГУ, опросившие горожан.

Согласно результатам исследования 85% петербуржцев, которые собираются отдохнуть вне дома в новогодние выходные, запланировали самые разные мероприятия:

«Опрошенные петербуржцы собираются провести время на природе, заняться активными видами спорта, сходить в гости к родственникам и друзьям, посетить театр и погулять по городу», – сообщили на официальном сайте образовательного учреждения.

Также отмечается, что больше почти одна шестая опрошенных (15 %) будут работать в первую неделю 2023 года.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что петербуржцам вернут средства за билеты на спектакль «Мой внук Вениамин»

новогодние каникулы


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Он тоже учит: в России с января спортивных тренеров приравняют к учителям
Новый год в Ленобласти начался с аварии, в которой погибла 5-летняя девочка
«Подарок» от Смольного: в Петербурге с 1 января подорожал проезд
В первый день 2023 года в Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
Правительство подвело итоги работы в 2022 году
Наконец, достроили: за 2022 год в Ленобласти завершили больше половины ...
Почти 90% петербуржцев уедут из дома на новогодние праздники
В Петербурге 1 января состоится крестный ход трезвенников