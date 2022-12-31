Петербуржцам вернут средства за билеты на спектакль «Мой внук Вениамин»

В Санкт-Петербурге жители могут сдать билеты, купленные на спектакль «Мой внук Вениамин». Он должен был состояться в большом зале Дворца культуры «Выборгский» 4 января в 19:00. Об этом сообщается на сайте Дворца культуры.

«Уважаемые зрители! Вынуждены информировать вас о переносе следующих спектаклей, проведение которых было запланировано на 4 января 2023 года», — говорится в сообщении.

Как сообщили в учреждении, из-за переноса спектакля средства будут возвращать в полном объеме. Сдать их можно в месте приобретения. О дате проведения данных мероприятий будет сообщено дополнительно.

Также на неопределенный срок переносится спектакль «Мужей много не бывает», который должен был состояться в этот же день в малом зале в 19:15. Причины переноса спектаклей не сообщаются.

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