Ленобласть избавляется от нелегальных свалок

В течение 2022 года на территории Ленинградской области ликвидировали 490 свалок. Объем мусора оценивается в,173 миллиона кубометров, сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Больше половины вывезенных отходов нелегально располагались на землях лесного фонда– 40%, муниципальных территориях – 33% и землях сельхозназначения – 13 %», – рассказали в сообщении, отметив, что количество свалок уменьшается последние два года.

Так за указанный период было выявлено 985 свалок общим объемом 163 934,1 кубометров. Ликвидации, в свою очередь, были подвержены 1 525 мест нелегального хранения отходов – их объем оценили в 1 173 804 кубических метра.

Как рассказала председатель эконадзора Ленинградской Области Маринэ Тоноян, устранение нелегальных свалок сопряжено с усилением контроля за собственниками земли. Она также отметила вклад, который внесла экомилиция.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что с улиц Санкт-Петербурга вывезли больше 110 кубов мусора в новогоднюю ночь.

уборка мусора


 

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