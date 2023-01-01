Любишь праздновать, люби и мусор вывозить: с улиц Петербурга вывезли больше 110 кубов мусора в новогоднюю ночь

Дворники и аварийные бригады Санкт-Петербурга продолжали работать всю новогоднюю ночь. За это время ими были собраны больше 111 кубометров мусора.

«Основная нагрузка легла на дворников, которые активно подбирали бутылки, петарды, хлопушки и упаковку от еды в местах скопления людей», – сообщили в пресс-службе комитета по благоустройстве Северной столицы.

По данным ведомства, суммарное количество собранного мусора составила 111,7 кубометров. Также отмечается, что из-за вечерних заморозок в городе ожидается гололед. После уборки мусора следующей по важности задачей для дорожников является обработка поверхностей противогололедными материалами.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в новогоднюю ночь 8 петербуржцев пострадали от фейерверков. Информацию предоставила пресс-служба городского управления МЧС.