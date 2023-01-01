Первые жертвы: Петербурге от фейерверков пострадали 8 человек

В новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге 8 человек пострадали при использовании пиротехники, рассказали в городском управлении МЧС.

«В результате применения пиротехники пострадали 8 человек. Также зафиксированы возгорания от попадания пиротехнических изделий», – говорится в сообщении.

Один из инцидентов произошел по адресу Кузнецова, 21. Попадание одного из фейрверков в балкон привело к возгоранию. Другое происшествие случилось на улице Архитектора Данини в Пушкинском районе: на кровле дома загорелись строительные материалы. Другая петарда попала в балкон дома на Понтонной улице, но ничего не подожгла.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренной службе, по оценкам экспертов, новогоднюю ночь в этом году можно считать спокойной. Так за прошедший сутки петербургские пожарные совершили 228 выездов. В 38 зафиксированных пожарах погиб один человек.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 5 января начнут переработку елок.