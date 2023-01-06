На поддержку рынка труда в Петербурге выделят 176 миллионов рублей

На дополнительные мероприятия, направленные на поддержку рынка труда в Санкт-Петербурге, выделят 176 миллионов рублей. Соответствующие постановления подписал глава города

«В соответствии с соглашениями на дополнительные мероприятия по поддержке рынка труда в 2023 году из федерального и регионального бюджетов будет выделено 176,8 млн рублей», – сообщили в официальном telegram-канале Смольного.

Отмечается, что трансферты предназначены для поддержки работодателей и сотрудников предприятий, а также горожан, которые находятся в поиске работы или подработки.

Средства пойдут на компенсацию расходов, связанных с проведением оплачиваемых общественных работ, а также организацией временных рабочих мест, в том числе для горожан, которые оказались в простое или под риском увольнения.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что правительство Российской Федерации приняла решение о продлении мер поддержки для легкой промышленности до конца 2023 года.