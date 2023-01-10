В Петербурге появится новый заказник – «Левашовский»

На территории Санкт-Петербурга появится новый заказник «Левашовский». Соответствующее решение приняли на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.

«Новый заказник площадью 2704 гектаров будет располагаться в Курортном и Выборгском районах», – сообщили в официальном telegram-канале Смольного, добавив, что «Левашовский» станет самой обширной особо охраняемой природной территорией в Северной столицы.

С его появлением размер заповедных территорий в пределах Санкт-Петербурга вырастет почти на половину и превысит отметку в 9 тысяч гектаров.

«Создание особо охраняемых природных территорий в Петербурге ведется уже более 30 лет. Сейчас их уже 16», – рассказали в пресс-службе городского правительства, отметив, что общая площадь указанных пространств – 6507 гектаров или 4,5% от всего Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Смольный получит 35 млн рублей на очистку заказника «Озера Щучье».