Смольный получит 35 млн рублей на очистку заказника «Озера Щучье»

Из федерального бюджета будут направлены 35 миллионов рублей, которые правительство Санкт-Петербурга использует для ликвидации накопленного вреда окружающей среде в заказнике «Озеро Щучье». Об этом сообщили в пресс-службе городского кабмина.

«С Министерством природных ресурсов и экологии РФ заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета средств для достижения показателей федерального проекта “Чистая страна” национального проекта “Экология”», – говорится в публикации, размещенной в официальном telegram-канале Смольного.

Также отмечается, что указанные средства в размере 35 миллионов рублей будут использованы для устранения вреда окружающей среде, связанного с бывшей свалкой, расположенной в государственном природном заказнике регионального значения «Озеро Щучье».

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в течение 2022 года на территории Ленинградской области ликвидировали 490 свалок.