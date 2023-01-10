В ЖК Univer City началось строительство еще двух корпусов

В ЖК Univer City началось строительство еще двух корпусов
Фото: Setl Group

Setl Group объявил о начале строительства 5-го и 6-го корпусов малоэтажного жилого комплекса Univer City. Сдача домов намечена на июнь 2025 года.

Жилой комплекс Univer City – это проект комфорт-класса в скандинавском стиле. Он возводится на юге города, близ Пушкина. Каждый четырехэтажный корпус будет представлять собой замкнутое прямоугольное каре с большим закрытым двором.

В отделке фасадов застройщик планирует использовать фактурный керамогранит. Он будет разных оттенков – в соответствии со стилевым единством всего квартала. Первые этажи зданий со стороны Колпинского шоссе в будущем займут объекты стрит-ритейла – магазины, аптеки, салоны красоты.

В новых корпусах представлены разные планировки – от уютных студий до двухкомнатных квартир с полной чистовой отделкой по стандарту Nord Line в двух цветовых вариантах White и Silver. На последних этажах будут расположены квартиры High Flat с высокими потолками. Благодаря витражному остеклению балконов и лоджий в квартирах будет много солнечного света.

Во внутренних дворах разместятся детские игровые площадки SetlKids, фитнес-станции SetlSport и уютные зоны отдыха. Дворы украсят декоративные кустарники и цветы, также здесь появятся извилистые дорожки для неспешных прогулок.

Ранее Setl Group приступил к строительству на территории квартала двух корпусов – № 3 и 4, а также детского сада с бассейном на 220 мест. В будущем в ЖК Univer City появятся школа на 825 мест, еще один садик. пешеходный бульвар, еловый сквер, парковая зона.

Эксклюзивным брокером проекта Univer City выступает «Петербургская Недвижимость».

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