Петербурженка предстанет перед судом за использование дублей вместо рублей

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней женщины. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 3 сентября 2022 года обвиняемая решила приобрести телефон. Тогда она позвонила потерпевшему и договорилась с ним о встрече. Правда, женщина решила схитрить и расплатиться ненастоящими деньгами. Она дала потерпевшему «пять тысяч дублей» и «две тысячи дублей».

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что сегодня, 15 января, в 04:16 поступило сообщение о пожаре на Дачном проспекте Кировского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В четырёхкомнатной отдельной квартире происходило горение обстановки на площади 16 квадратных метров. О причинах пожара не сообщается. К 05: 03 пожар удалось ликвидировать. В результате возгорания погиб мужчина.