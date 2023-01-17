Госдума планирует штрафовать за выдачу лекарств без рецепта

Депутаты и сенаторы внесли в Государственную Думу РФ законопроект о штрафах для фармацевтов и владельцев и аптек, которые продают лекарства без рецепта. Об этом рассказала автор документа сенатор Ирина Рукавишникова.

«Основные изменения касаются работы фармацевтов, чаще всего они нарушают закон и продают препараты без рецепта», – рассказала она, отметив, что раньше наказанию за ведение незаконной торговли подвергались руководители, что приводило к временному закрытию аптечной сети. От этого, в свою очередь, страдали как бизнес, так и покупатели.

Сумма штрафа составит от 10 до 20 тысяч рублей. Также предусмотрено лишение фармацевта возможности работать в аптеке на срок от шести месяцев до года, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Ирина Рукавишниковой.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что петербургский парламент может ограничит продажу электронных сигарет.

Государственная Дума РФ медицина


 

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