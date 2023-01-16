Парламент Петербурга возможно ограничит продажу электронных сигарет

Депутаты местного парламента планируют рассмотреть возможность ограничения продажи электронных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Петербурга.

Для этого вопроса будет создана рабочая группа. Поводом для инициативы стала гибель несовершеннолетнего в Петербурге. Предположительно, от курения вейпа. Планируется, что рабочая группа будет создана в ближайшие недели. В нее войдут представители Комитета по образованию, МВД, Роспотребнадзора и других структур.

Напомним, ранее сообщалось, что Законодательное собрание Санкт-Петербурга в первом чтении приняло законопроект, связанный с защитой жителей коммунальных квартир от кальянов и вейпов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Законопроект разработала группа депутатов: Всеволод Беликов, Андрей Рябоконь, Антон Соловьёв , Константин Чебыкин, Юрий Гладунов и Александр Ржаненков.

Этот законопроект предполагает запрет на использование всех видов устройств для потребления никотина в помещениях общего пользования коммунальных квартир и общежитий.