Надымились: некоторым петербуржцам могут запретить курение кальянов и вейпов

Законодательное собрание Санкт-Петербурга в первом чтении приняло законопроект, связанный с защитой жителей коммунальных квартир от кальянов и вейпов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Законопроект разработала группа депутатов: Всеволод Беликов, Андрей Рябоконь, Антон Соловьёв , Константин Чебыкин, Юрий Гладунов и Александр Ржаненков.

Этот законопроект предполагает запрет на использование всех видов устройств для потребления никотина в помещениях общего пользования коммунальных квартир и общежитий.

Ранее этот запрет распространялся исключительно на табак. Теперь же, после того как в федеральном законодательстве появилось понятие «никотинсодержащая продукция», удалось расширить перечень мест, где «дымить» запрещено.