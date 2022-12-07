Надымились: некоторым петербуржцам могут запретить курение кальянов и вейпов

Надымились: некоторым петербуржцам могут запретить курение кальянов и вейпов
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, приравнивающий электронные сигареты к обычным. Фото: Pixabay

Законодательное собрание Санкт-Петербурга в первом чтении приняло законопроект, связанный с защитой жителей коммунальных квартир от кальянов и вейпов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Законопроект разработала группа депутатов: Всеволод Беликов, Андрей Рябоконь, Антон Соловьёв , Константин Чебыкин, Юрий Гладунов и Александр Ржаненков.

Этот законопроект предполагает запрет на использование всех видов устройств для потребления никотина в помещениях общего пользования коммунальных квартир и общежитий.

Ранее этот запрет распространялся исключительно на табак. Теперь же, после того как в федеральном законодательстве появилось понятие «никотинсодержащая продукция», удалось расширить перечень мест, где «дымить» запрещено.

закон санкт-петербург


 

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