В Петербурге хотят протестировать систему поминутной оплаты парковки

Петербуржские власти хотят в тестовом режиме опробовать систему поминутной оплаты парковки после второго часа. Об этом заявил заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

С его слов, тестировать систему начнут ориентировочно в марте. Перед тем как ввести ее на постоянной основе, нужно проверить, как система будет работать, и насколько это будет эффективно, пояснил зампредседателя комитета Ваньчков.

Как он рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург«, сейчас для этих целей проводится настройка специального оборудования. Помимо этого, власти сейчас занимаются технической доработкой, а также подготовкой необходимой нормативно-правовой базы, отметил Ваньчков.