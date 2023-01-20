Петербуржцу вынесли приговор о мошенничестве в сфере инвестиций

В Санкт-Петербурге местному жителю вынесли приговор из-за его мошеннических схем в сфере инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.
Как рассказали в ведомстве, мужчина занимал должность генерального директора ООО. Он позиционировал себя как официальный представитель одной из брокерских компаний. Он смог убедить потерпевшего в том, что ему нужно приобрести 10% франшизы компании. Мужчина пообещал ему высокую доходность, хотя и прекрасно понимал, что обеспечить такую прибыль он потерпевшему не сможет.
В результате потерпевший передал злоумышленнику 800 тысяч рублей. Тот в свою очередь распорядился этой суммой по своему усмотрению. На этом мужчина решил не останавливаться и нашел себе еще одну жертву. Ей он предложил приобрести уже 20% франшизы, заполучив от нее более 3,5 миллионов рублей.
С учетом позиции государственного обвинителя Смирнов признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима Приговор не вступил в законную силу.
общество


 

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