Петербуржцу вынесли приговор о мошенничестве в сфере инвестиций

В Санкт-Петербурге местному жителю вынесли приговор из-за его мошеннических схем в сфере инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Как рассказали в ведомстве, мужчина занимал должность генерального директора ООО. Он позиционировал себя как официальный представитель одной из брокерских компаний. Он смог убедить потерпевшего в том, что ему нужно приобрести 10% франшизы компании. Мужчина пообещал ему высокую доходность, хотя и прекрасно понимал, что обеспечить такую прибыль он потерпевшему не сможет.

В результате потерпевший передал злоумышленнику 800 тысяч рублей. Тот в свою очередь распорядился этой суммой по своему усмотрению. На этом мужчина решил не останавливаться и нашел себе еще одну жертву. Ей он предложил приобрести уже 20% франшизы, заполучив от нее более 3,5 миллионов рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя Смирнов признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима Приговор не вступил в законную силу.