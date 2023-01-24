Растёт на глазах: стоимость строительства ШМСД в Петербурге достигла 340 миллиардов

Петербуржские власти готовятся к заключению концессионного соглашения на строительство II-IV этапов Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Об этом сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

На данный момент проводится утверждение градостроительной документации. Общая стоимость проекта оценивается в 340 миллиарда рублей. Напомним, что, когда проект только стартовал, власти называли гораздо меньший объем инвестиций — 160 миллиардов рублей.

Этот проект реализуется в рамках государственно-частного партнёрства. Концессионером выступает ООО «Магистраль Северной столицы», пишут «Ведомости». Поясним, что концессионер вкладывается в строительство на всех этапах строительства.

Строительство первого этапа ШМСД, в который входит участок от примыкания к Западному скоростному диаметру до пересечения с Витебским проспектом. Вложения в строительные работы именно по этому участку составят 40 миллиардов рублей.

По данным комитета, в I квартале этого года должно завершиться проектирование II этапа ШМСД. Полностью завершить строительство объекта хотят в 2028 году.