Депутаты Госдумы больше не смогут отдыхать без разрешения

На пленарном заседании Госдума РФ приняла постановление, из-за которого депутаты должны предупредить в письменном виде профильную комиссию или председателя Думы о планируемом выезде за пределы РФ. Исключение — служебные командировки.

Как говорится в соответствующем документе, теперь депутаты ведомства (исключение — члены Совета ГД, председатели комитетов и комиссий) должны будут в письменной форме сообщать комиссии по мандатным вопросам о том, что планируют выезд за пределы РФ.

Члены Совета Думы и главы комитетов и комиссий, в свою очередь, должны будут уведомлять о планируемом выезде за рубеж напрямую спикера палаты, следует из текста документа.

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