Петербуржец-путешественник выпил кофе с 1,5 тысячами незнакомцами

В Санкт-Петербург приехал блогер-путешественник Александр Пластков. Он побывал в 179 городах. В рамках своего проекта «Шесть чашек кофе», он выпил этот бодрящий напиток с 1,5 тысячами незнакомцами.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» он пояснил, что во время путешествий он и смотрит города, и общается с жителями посещаемых мест. В этом и есть суть его проекта «6 чашек кофе» – отсылка к теории шести рукопожатий. В рамках него молодой человек пил кофе с 1,5 тысячи людей.

Он рассказал, что по натуре своей интроверт, он специально заставлял себя общаться с незнакомыми людьми.