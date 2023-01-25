Минздрав ужесточает контроль за оборотом этанола

Министерство здравоохранения России поддержало предложения, направленные на противодействие нелегальному обороту медицинского этилового спирта. Об этом рассказал помощник главы министерства Алексей Кузнецов.

«Минздрав, безусловно, поддерживает предложения, направленные на противодействие нелегальному обороту медицинского этилового спирта», – заявил он.

Gazeta.spb решила узнать о необходимости данной меры у Елены Неволиной, исполнительного директора Ассоциации индустрии товаров для здоровья:

«Оборот фармацевтической субстанции – этилового спирта – и так достаточно серьезно регулируется», – рассказала собеседница издания, отметив, что, несмотря на это, лекарственные препараты, содержащие этанол, выпускаются без рецепта. К ним можно отнести настойки календулы, валерьяны, пустырника и другие.

При этом, добавила фармацевт, в пересчете на алкогольную продукцию медицинские препараты с этиловым спиртом стоят значительно дороже. Соответственно, для алкоголизации их уже никто не применяет.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Роскачество проверит мягкие игрушки в виде Чебурашки на наличие опасных химических соединений.