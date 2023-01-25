Роскачество проверит мягкие игрушки в виде Чебурашки

На фоне роста популярности игрушек в виде анимационного героя Чебурашки Роскачество планирует провести проверку качества соответствующей продукции. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Как показал предварительный мониторинг Роскачества, на фоне выхода в прокат одноименного фильма и ажиотажа вокруг персонажа, рынок наводнили Чебурашки самого разного качества, в основном это обезличенные изделия китайского производства, которые продаются на маркетплейсах», – написали на официальном сайте Российской системы качества.

В рамках испытаний игрушки Чебурашек проверят на соответствие их характеристик различным требованиям безопасности, включая выделение вредных химических веществ, токсичность, раздражающее действие, различные микробиологические показатели.

Ранее Gazeta.spb уже рассказывало о проблемных игрушках. Так относительно недавно Роскачество провело проверку популярного у детей Хагги-Вагги и выяснило, что значительная часть игрушек в виде этого монстра представляют опасность для покупателей.