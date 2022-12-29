«Хагги-Вагги» выгнали из России

Игрушки в виде популярного у детей монстра «Хагги Вагги» массово сняли с продаж из-за содержания в них опасного вещества. Об этом сообщили в Роскачестве.

Следует отметить, что вопросы к этим плюшевым чудовищам возникали и раньше. Так в сентябре этого года Российская система качества уже изучала влияние «Хагги Вагги» на психику детей после того, как родители начали проявлять беспокойство из-за пугающего внешнего вида игрушек.

«Во-первых, они (прим. ред. – игрушки) основаны на персонажах, которые в игре выступают кровожадными монстрами […] Во-вторых, как и с любой популярной игрушкой, у этой тоже есть дорогие и дешевые аналоги, чье качество вызывает серьезные вопросы», – высказалась депутат Татьяна Буцкая.

Проведенная впоследствии проверка качества действительно выявила превышение нормы токсичного фенола у 90% изученных игрушек. Это привело к массовому снятию «Хагги Вагги» с продаж.

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