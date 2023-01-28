В 2022 году самым дорогим оказался перелет их Санкт-Петербурга в Лос-Анджелес

Аналитики направления авиабилеты сервиса путешествий Туту выяснили, по каким маршрутам были оформлены самые дорогие авиабилеты в 2022 году. За самый дорогой билет заплатили больше миллиона рублей. Рекордсменами стали билеты в Лос-Анджелес, Торонто, Дубай и Майами.

Так, самым дорогим оказался перелет по направлению Санкт-Петербург — Лос-Анджелес и обратно. За такой полёт бизнес-классом заплатили 1 397 174 рубля.

Кроме этого, в топе оказался билет по маршруту Москва — Торонто и обратно. Это тоже перелёт бизнес-классом, стоил он 949 206 рублей. Также в топе оказался перелет стоимостью 662 645 рублей. Это был перелёт по направлению Москва — Дубай и обратно первым классом.