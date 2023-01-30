Правительство РФ расширяет IT-ипотеку

Выполняя поручение президента России Владимира Путина, правительство расширяет программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

По льготной ипотечной программе для IT-специалистов можно взять субсидированный кредит по ставке до 5% суммой до 18 миллионов рублей.

«Льготные кредиты смогут взять специалисты в возрасте от 18 до 50 лет, а не от 22 до 44 лет, как это было ранее», – сообщили в официальном telegram-канале правительства.

Еще одно изменение: снижение требований к заработной плате с 150 до 120 тысяч рублей ежемесячно в городах-миллионниках и со 100 до 70 тысяч рублей в прочих населенных пунктах. Тем не менее, для жителей Москвы ситуация остается прежней: минимальная зарплата должна составлять не менее 150 тысяч рублей в месяц.

«Чтобы не потерять выгодную ставку, после получения ипотеки специалисту нужно проработать в аккредитованной компании не менее 5 лет, а не весь срок выплаты кредита», – добавили в сообщении.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов настаивает на предоставлении льгот всем детям мобилизованных. В том числе не родным и без опеки.