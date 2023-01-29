Беглов настаивает на предоставлении льгот всем детям мобилизованных: не родным и без опеки

Неродные дети граждан России, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, должны иметь возможность пользоваться всеми льготами, даже если на них не оформлена опека. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Считаю, что разделять детей на родных и неродных – нельзя! Льготы должны распространяться на всех детей, которые живут и воспитываются в семье участника СВО (Специальной военной операции – прим. ред.)», – подчеркнул он в своем официальном telegram-канале.

В публикации глава Северной столицы привел в пример случай, который разбирался им во время прямой линии. Муж петербурженки воспитывает трех ее детей от первого брака. Их биологический отец скончался, а опека со стороны нового супруга их матери так и не была оформлена. Из-за этого они, по факту являясь детьми мобилизованного, не получают никаких льгот.

«Дал поручение в течение двух недель найти правовой механизм и решить этот вопрос», – добавил губернатор Санкт-Петербурга.

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