Беглов объяснился, почему улицы Петербурга утопают в снегу

Сегодня, 28 января, губернатор Петербурга провел прямой эфир. Основная масса вопросов от жителей города касалась снега и нерасчищенных улиц. Внятных ответов по поводу того, когда же улицы в Северной столице приведут в порядок, не было. Рассказываем, что же пообещали на этот раз. Спойлер: без жуликов не обошлось.

Жители напомнили, что с января в Петербурге перешли на новую систему уборку улиц. Теперь за нее должны взяться городские структуры. До этой реформы отвечали за порядок на дорогах частные организации, и пока это до сих пор так, пояснил Беглов.

«Полностью переход от частников к городским организациям займет 1,5-2 года. Это будет происходить постепенно. Пока же состояние дорог в большей степени зависит от частников, от того, насколько они ответственно подходят к вопросу», — ответил Беглов.

Жители также поинтересовались, почему они не видят на улицах уборочную технику. Беглов ответил, что уборка в основном ведется ночью, чтобы днем не усугублять ситуацию с пробками.

О каких еще городских проблемах говорил Беглов в прямом эфире, вы можете прочесть в нашем дзен-канале.