Родные мобилизованных смогут получать единое пособие на детей

Семьи граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, могут получать единое пособие. Об этом сообщили на государственном информационном портале «Объясняем.рф».

«Да, может. Как сообщили в Минтруде (Министерство труда и соцзащиты РФ – прим. ред.), доходы мобилизованных не влияют на возможность получения единого пособия», – такой ответ на соответствующий вопрос разместили на официальном сайте ресурса.

Также отмечается, что ни трудовые доходы граждан до начала частичной мобилизации, ни выплаты Министерства обороны за время их участия в специальной военной операции (СВО), ни социальная поддержка в связи с призывом не учитываются при назначении единого пособия.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что на пособия по безработице в новых регионах выделят больше миллиарда рублей.