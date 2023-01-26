На пособия по безработице в новых регионах выделят больше 1 млрд рублей

Правительство Российской Федерации предоставит новым регионам свыше 1 миллиарда рублей на выплаты пособий по безработице в текущем году. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Необходимо сделать всё, чтобы выплаты предоставлялись тем, кто в этом нуждается», – подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.

Отмечается, что контроль за внедрением системы социальной защиты на новых территориях и приведением ее к общероссийским стандартам будет осуществлять вице-премьер Татьяна Голиковой, а также глава Министерства труда Антон Котяков.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, начиная с 1 февраля, в России пройдет эксперимент, целью которого является внедрение системы, исключающей возможность продажи просроченной продукции. Ее будут отслеживать с помощью средств маркировки системы «Честный знак».

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