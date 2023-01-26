Правительство проведет эксперимент по борьбе с просрочкой

Начиная с 1 февраля в России пройдет эксперимент, целью которого является внедрение системы, исключающей возможность продажи просроченной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе федерального правительства.

«С 1 февраля по 1 августа 2023 года планируется проведение эксперимента по внедрению системы, исключающей техническую возможность продажи просроченной продукции», – сообщили в официальном telegram-канале Смольного, добавив, что система также ограничит незаконную продажу табачной и другой никотинсодержащей продукции.

Также отмечается, что соответствующее постановление было подписано Михаилом Мишустиным. Продукция, которая не допускается к продаже, будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы «Честный знак».

Следует подчеркнуть, что эксперимент будет проводится на добровольной основе. Вся связанная с ним работа ведется по поручению президента России Владимира Путина.

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