В России может появиться реестр отечественного ПО

Министерство образования и науки предложило создать в России реестр российского программного обеспечения (ПО). Его введение имеет большое значение и для высших учебных заведений, и для научных организаций, заявила заместитель министра науки и высшего образования Дарья Кирьянова.

«Так как много зарубежного, есть идея сделать какой-то реестр, это наше предложение, реестр российского программного обеспечения, разработанный и самими вузами, и то, что могут наши вендоры айтишные на территории России предложить вузам для обеспечения их операционной деятельности», – рассказала она во время круглого стола в Совете Федерации.

По ее словам, и университетам, и научным организациям необходимые специфичные разработки и собственное программное обеспечение. Также Дарья Кирьянова предложила создать стандарт физической и информационной безопасности, сообщает РИА Новости.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что правительство России инициировало разработку проектов по производству микроэлектроники.