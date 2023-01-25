Правительство инициировало разработку проектов по производству микроэлектроники

В России продолжаются работы по созданию оборудования, которое позволит производить отечественную микроэлектронику. Перспективы развития данного направления Михаил Мишустин обсудил на соответствующем совещании.

«Одна из основных задач на ближайшую перспективу – наладить выпуск необходимого отечественного современного оборудования», – уточнили в официальном telegram-канале правительства Российской Федерации, объяснив, что таким образом удастся исключить зависимость от иностранных поставщиков.

Следуя поручению президента Владимира Путина, кабмин инициировал разработку новых проектов, которые поспособствуют развитию электронной промышленности.

Финансирование будет обеспечено программой «Развития электронной и радиоэлектронной промышленности». Минпромторг должен обеспечить поступление средств уже в текущем году.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что компании-лидеры в российской IT-отрасли – «ВКонтакте», «Яндекс», «Сбер» и «Ростелеком» совместно возьмутся за создание отечественной операционной системы «Аврора» для мобильных устройств.