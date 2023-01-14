Лидеры российской IT-отрасли создадут мобильную ОС

Компании-лидеры в российской IT-отрасли – «ВКонтакте», «Яндекс», «Сбер» и «Ростелеком» совместно возьмутся за создание отечественной операционной системы «Аврора» для мобильных устройств. Об этом рассказал зампредседателя комитета Государственной Думы по информационной политике Антон Горелкин.

«[…] на создание национальной мобильной ОС бросят лучшие кадры четырех лидеров российского ИТ – VK, Яндекса, Сбера и Ростелекома», – сообщил он в своем официальном telegram-канале, отметив, что указанные компании рассчитывают повторить успех компании «Huawei», которая создала собственную операционную систему. Она полностью совместима с Android, но имеет свои собственные базовые сервисы. В том числе – магазин приложений.

Антон Горелкин уделил особое внимание вопросу финансирования разработки. В частности, он напомнил, что ранее предполагалось вложение средств в разработку «Авроры» со стороны налогоплательщиков.

«[…] до 2030-го Ростелеком рассчитывал получить под развитие «Авроры» порядка 480 миллиардов», – уточнил он, добавив, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций уже вычеркнуло эту статью из своих расходов на ближайшие два года.

По мнению зампредседателя комитета по информационной политике, финансировать такие проекты должны сами компании, что и происходит. Тем не менее, нерешенным остается еще один вопрос: на каких устройствах будет использоваться российская операционная система?

«В нашем конгломерате не хватает важнейшего звена – компании, ответственной за аппаратную часть», – заявил Антон Горелкин, приведя в пример все ту же Huawei, которая, в первую очередь, является производителем электроники, включая флагманские смартфоны.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что развитие и поддержка стартапов в IT-сфере должна иметь приоритетное значение в 2023 году. Такого мнения придерживается глава министерства цифрового развития Максут Шадаев.