Минцифры: продвижение IT-стартапов должно стать приоритетом в 2023 году

Развитие и поддержка стартапов в IT-сфере должна иметь приоритетное значение в 2023 году. Такого мнения придерживается глава министерства цифрового развития Максут Шадаев в ходе прямого эфира об итогах 2022 года.

По его словам, уже ведется рассмотрение идей по созданию дополнительных механизмов их поддержки:

«Очень много… идей поступило по поводу поддержки стартапов. Большая часть из них – очень интересная, есть вопросы очень сложные, у нас, честно говоря, не было пока возможности их проработать глубоко. Поэтому у меня предложение следующее: вообще весь следующий год сделать годом стартапов, насколько это возможно», – рассказал министр во время итогового прямого эфира.

Дополнительно Максут Шадаев отметил необходимость понять, как следует стимулировать бизнес, и найти подходящие способы его последующего развития.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что МегаФон стал владельцем российского производителя программного обеспечения oneFactor.