МегаФон стал владельцем российского производителя программного обеспечения oneFactor

МегаФон приобрел 100% ООО «Единый фактор» (oneFactor), компании, которая занимается разработкой аналитических платформ с использованием искусственного интеллекта. Как один из крупнейших поставщиков аналитических решений на российском рынке, оператор благодаря проведенной сделке планирует расширить предложение услуг для абонентов и бизнеса и усилить экспертизу в области big data.

Сегмент аналитики компании МегаФон за последние три года удвоился в денежном выражении благодаря разработке новых сервисов и расширению продуктового портфеля.

oneFactor занимается созданием аналитических сервисов для ретейла и туризма, электронной коммерции, банковского и страхового сектора. Базой для их создания выступает искусственный интеллект. Примеры продуктов компании, созданных с использованием big data — сервисы для оценки рисков, геоаналитика в области туризма и городской среды, лидогенерация для развития коммерции и бизнеса, а также другие разработки. Завершение сделки с МегаФоном не повлияет на текущие контракты oneFactor — компания будет и дальше оказывать услуги внешним партнерам.

Директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александр Соболев отметил рост рынка решений на основе больших данных, который составляет 40% в год, и активный спрос в госсекторе, где геоаналитика особенно востребована, когда необходимо спроектировать городскую инфраструктуру или определить туристический потенциал территорий. Кроме того, аналитические инструменты традиционно пользуются спросом в электронной коммерции и банковской сфере.

«oneFactor — наш давний партнер в области big data, появление компании в периметре МегаФона позволит нам повысить эффективность этого бизнес-направления», — сказал Александр Соболев.

Станислав Мурин, генеральный директор ООО «Единый фактор», со своей стороны, отметил роль МегаФона как ключевого партнера в области разработки аналитических сервисов.