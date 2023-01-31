Отец фигуриста Костомарова рассказал о состоянии сына

Фигурист Роман Костомаров находится в стабильном состоянии. Об этом рассказал отец спортсмена Сергей Костомаров.

«Оксана (супруга фигуриста, — прим. ред.) говорит: стабильно нормально. Его отключают от ИВЛ, потом снова подключают. Бывает так, что что-то плохо, а потом раз — улучшилось», — поделился Сергей Костомаров.

Тем не менее о выписке пока врачи не говорят. Он также добавил, что пока не виделся с сыном.

«Скучает по дому, а дом — это и есть мы», — отметил Костомаров в разговоре с телеканалом 360.

Ранее сообщалось, что Костомарова отключили от аппарата ЭКМО, который насыщает кровь. В то же время от аппарата ИВЛ его пока отключать не стали, ведь пока фигурист не может дышать самостоятельно.

ЭКМО используется только в экстренных случаях, когда поражение легких очень серьезное. То, что Костомарова переключили на аппарат ИВЛ говорит об улучшениях