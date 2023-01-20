Фигурист Костомаров продолжает находиться в тяжелом состоянии

Фигурист Роман Костомаров продолжает находиться в тяжелом состоянии. Прошедшая ночь для спортсмена оказалась довольно сложной: ему неоднократно вызывали реаниматологов.

Недавно Костомарова отключили от аппарата ЭКМО, который насыщает кровь. В то же время от аппарата ИВЛ его пока отключать не стали, ведь пока фигурист не может дышать самостоятельно.

ЭКМО используется только в экстренных случаях, когда поражение легких очень серьезное. То, что Костомарова переключили на аппарат ИВЛ говорит об улучшениях, рассказал источник издания «Стархит» в больнице.

Роман получает большое количество антибиотиков, миорелаксанты, вазопрессоры для повышения кровяного давления и устранения спазмов мускулатуры. Сейчас по-прежнему находится в состоянии медикаментозной комы.

Ранее Заслуженный тренер России Александр Жулин завил, что ежедневно следит за состоянием фигуриста Романа Костомарова.