Тренер Костомарова рассказал о состоянии фигуриста

Заслуженный тренер России Александр Жулин завил, что ежедневно следит за состоянием фигуриста Романа Костомарова. Об этом он рассказал в разговоре с РИА Новости.

«Ежедневно слежу за его состоянием, но пока оно плохое, улучшений нет», – прокомментировал Жулин.

Напомним, что Костомаров попал с пневмонией в больницу. Его перевели в Коммунарку. Там ему делают процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. К этому методу прибегают в экстренных случаях для поддержания жизни.

Ранее сообщалось, что петербуржская футбольная команда «Зенит» вылетела на свои первые в этом году зимние тренировочные сборы. Они состоятся в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба клуба в своих социальных сетях.

Вылет в Доху состоялся сегодня, 15 января. Предполагается, что сборы продлятся до 28 января, то есть две недели. Информация о товарищеских матчах дополнительно будет позже опубликована.