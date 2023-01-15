«Зенит» улетел в Катар на первые зимние тренировочные сборы

Петербуржская футбольная команда «Зенит» вылетела на свои первые в этом году зимние тренировочные сборы. Они состоятся в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба клуба в своих социальных сетях.

Вылет в Доху состоялся сегодня, 15 января. Предполагается, что сборы продлятся до 28 января, то есть две недели. Информация о товарищеских матчах дополнительно будет позже опубликована.

Ранее сообщалось, что между защитником Ильей Скроботовым и «Зенитом» истек срок действия контракта. Футболист покидает команду. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Скроботов присоединился к «Зениту» перед началом сезона-2017/18 и первое время выступал за молодежную команду. Зимой 2018 года он дебютировал в основном составе. Первый гол в составе «Зенита» Илья забил 18 апреля 2018 года в игре против «Динамо».

Команда «Зенита» поблагодарила футболиста за игру и пожелала успехов в дальнейшей карьере.