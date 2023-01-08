Петербуржский «Зенит» покинул Илья Скроботов

Между защитником Ильей Скроботовым и «Зенитом» истек срок действия контракта. Футболист покидает команду. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Скроботов присоединился к «Зениту» перед началом сезона-2017/18 и первое время выступал за молодежную команду. Зимой 2018 года он дебютировал в основном составе. Первый гол в составе «Зенита» Илья забил 18 апреля 2018 года в игре против «Динамо».

Команда «Зенита» поблагодарила футболиста за игру и пожелала успехов в дальнейшей карьере.

Ранее сообщалось, что футболист, центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен покинул сборную. Об этом сообщается в социальных сетях «Зенита».

Со слов самого Ловрена, он по-настоящему насладился 2,5 годами жизни в Петербурге. Он отметил, что у него есть множество прекрасных воспоминаний, которые сохранятся в его памяти. Он выразил благодарность всем тем, кого встретил здесь, своей команде и тренерскому составу.