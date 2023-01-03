«Спасибо за всё» — Ловрен поблагодарил команду «Зенита»

Футболист, центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен покидает сборную. Об этом сообщается в социальных сетях «Зенита».

Со слов самого Ловрена, он по-настоящему насладился 2,5 годами жизни в Петербурге. Он отметил, что у него есть множество прекрасных воспоминаний, которые сохранятся в его памяти. Он выразил благодарность всем тем, кого встретил здесь, своей команде и тренерскому составу.

«Знайте: для меня было честью играть и работать с вами. Мы навсегда останемся друзьями. Желаю вам удачи в оставшейся части сезона, я уверен, что у вас получится», — сказал Ловрен.

В составе «Зенита» Ловрен провел 63 матча,забил три мяча и сделал три результативные передачи. За это время защитник стал двукратным чемпионом страны и дважды выиграл Суперкубок России.