В России число вакансий для айтишников снизилось на четверть

За год вакансий в IT в целом по РФ стало меньше на четверть, по сравнению с декабрем 2022 года их число практически не изменилось (-2%). Об этом Gazeta.SPb рассказали аналитики сервиса портала SuperJob.

В то же время резюме за год стало на 45% больше. Но по сравнению с декабрем 2022 года их количество не изменилось.

В сегменте рынка труда «IT, интернет, связь, телекоммуникации» топ-7 наиболее востребованных направлений за 2022 год (в порядке убывания количества вакансий): инжиниринг, разработка ПО, управление продуктами/проектами, внедрение и сопровождение ПО, системное администрирование, аналитика, информационная безопасность/защита информации.

«Средние рыночные зарплатные предложения работодателей (в номинальном выражении без учета инфляции) растут, темпы прироста чуть ниже, чем в прошлом году, но остаются значительными. В IT динамика зарплат выглядит наиболее впечатляюще: +15% за год. Самый большой годовой прирост в относительном выражении SuperJob наблюдал в этой сфере в 2021 году: тогда средние зарплаты выросли почти на четверть», — добавили аналитики.