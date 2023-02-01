Расширены льготные кредиты на производителей офисного и телеком-оборудования

В России приняли изменения в программу поддержки производителей оборудования. Её действие продлено, а перечень получателей льготных кредитов — расширен. Об этом сообщает Минцифры.

Как рассказали в ведомстве, теперь на льготные продукты могут претендовать компании, выпускающие офисное и телеком-оборудование. В прошлом году такие кредиты пользовались спросом у производителей оборудования. Всего были выданы кредиты на общую сумму в 100 миллиардов рублей. Для некоторых компаний это стало возможностью увеличить объемы производства до трех раз.

В текущем году у компаний есть возможность получить кредиты на общую сумму до 140 миллиардов рублей. Эти деньги можно направить на закупку и производство необходимой компонентной базы. Условия получения кредита:

Минимальный размер кредита — 3 миллиарда рублей

Ставка — не более 5% годовых

Основное требование к заёмщику: оборудование компании должно числиться в едином реестре российского радиоэлектронного оборудования.