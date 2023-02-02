Цифровой марафон компании «Ростелеком»: как развивается и модернизируется инфраструктура благодаря современным технологиям

В 2022 году компания «Ростелеком» продолжает развивать цифровую инфраструктуру Петербурга и Северо-Запада. В регионе проложено 2000 км волоконно-оптической линии передачи. Жители 33 малых населенных пунктов получили возможность пользоваться услугами связи в рамках проекта по устранению цифрового неравенства.

Новый этап развития программы предусматривает более широкие возможности: компания «Ростелеком» совместно со своей «дочкой» Tele2 устанавливает в малых населенных пунктах вышки мобильной связи. «Для выбора подходящей локации специалисты, в первую очередь, проверяют, есть ли в определенном населенном пункте покрытие сетей других мобильных операторов. Если такового нет – принимается решение о строительстве. Протягивается оптоволоконный кабель, ставится столб или другая опора, размещается оборудование», – уточнил вице-президент – директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.

Также компания «Ростелеком» активно участвует в цифровизации школ. В петербуржских школах уже 74 примера оборудования технологиями для доступа учеников и преподавателей к Wi-Fi, которые позволяют выдерживать большую нагрузку. В Великом Новгороде – 150 школ, в Калининграде – 205.

Порядка пяти тысяч камер слежения установила компания «Ростелеком» (является крупнейшим подрядчиком развития «Безопасного города») в Петербурге в 2022 году. На настоящий момент в Северной столице работает около 72 тысяч камер слежения за правопорядком в городе. Все камеры оборудованы технологией распознавания лиц.

Отметим, что число правонарушений в Петербурге сократилось на 7% по сравнению с 2021 годом, а с помощью системы видеонаблюдения удалось раскрыть 1300 преступлений, сообщил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.

Весомая статистика и по предотвращению ДТП. По данным Госавтоинспекции число аварий в 2022 году сократилось на 17,3%. Напомним, что сейчас в Петербурге работает 900 мониторинговых комплексов для водителей, почти половина из которых была установлена в последние два года.

Компания «Ростелеком» планирует расширить свою инфраструктурную сеть еще на несколько тысяч устройств в рамках «Безопасного города». Значительная часть из них — это умные домофоны с камерами. По словам Станислава Казарина, пропорционально их будет установлено больше, чем устройств на фасадах домов и в общественных местах.

В 2023 году компания «Ростелеком» будет продолжать работу по модернизации сетей в историческим центре Петербурга. Также будет заниматься заменой клиентского оборудования на более высокотехнологичное.

Кроме этого, ранее было создано совместное предприятия «Ростелекома» и ВТБ. По планам компаний, оно будет играть роль в привлечении инвестиций для развития направления видеоаналитики.