МегаФон: новые возможности домашнего интернета в Санкт-Петербурге

Мегафон совместно с ИТ-партнером «Обит» расширил карту покрытия проводного интернета в Петербурге. Теперь более 200 тысяч пользователей мобильной связи смогут подключить универсальный продукт, который охватит домашний интернет, мобильную связь и цифровое ТВ.

Тариф «Объединяй» теперь доступен для пользователей в Центральном, Петроградском, Василеостровском, Выборгском, Невском, Красносельском, Курортном и Пушкинском районах Петербурга, а также в Мурино, Кудрово и Петергофе. Жильцы этих районов смогут оплачивать все необходимые услуги телекоммуникации по единому лицевому счету.

«Эта система взаимодействия позволяет нам экономить на строительстве сетей фиксированной связи, но в то же время дает возможность дополнять географию присутствия услуги домашнего интернета за счет аренды сети партнера. В это время абоненты получают комплексное решение для удовлетворения своих базовых цифровых потребностей с возможностью оплаты всех услуг в одном окне», – рассказывает Владимир Бакалов, директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. «Прошлый год убедительно показал нам необходимость пересмотреть подходы к использованию ресурсов – не только финансовых, но и человеческих, технических и технологических, – говорит генеральный директор «ОБИТ» Андрей Гук. – На первую линию вышли инструменты, которые позволяют максимально повысить эффективность действующей инфраструктуры. На данном этапе можно с уверенностью говорить о том, что эта модель оправдала себя как рациональная и экономически выгодная форма партнерства».

Предоставлять услуги на арендованных сетях в тех локациях, где у федерального игрока нет собственной инфраструктуры, МегаФон начал в 2020 году. По этой модели компания платит «владельцу сетей» за подключение и ежемесячное обслуживание каждого пользователя тарифа «Объединяй!».

Помимо маркетинговой поддержки проекта, МегаФон возьмет на себя прием платежей, обслуживание клиентов в «личном кабинете» и в собственных салонах связи, продажу брендированных Wi-Fi-роутеров и ТВ-приставок.

В этом году оператор планирует еще ряд запусков FVNO-проектов в нескольких крупных городах России.