Лучше бы водой: врач рассказал, чем нельзя запивать таблетки

Смешение таблеток с кисломолочными продуктами, грейпфрутовым, а также ананасовым соком чревато нежелательными последствиями. Об этом в эфире рассказала заведующая нефрологическим отделением, врач-терапевт клинической больницы святителя Луки Елена Ломоносова.

«Кисломолочный продукт создает более кислую среду. Здесь химический препарат будет действовать неконтролируемо, поэтому всегда обращайте внимание на инструкцию», – рассказала она в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам эксперта, запив вещества, которые метаболизируются в печени при помощи специального фермента, грейпфрутовым или ананасовым соком, этот фермент можно заблокировать.

Еще одна категория напитков, нежелательных на такие случаи – различные вариации травяных сборов.

При этом отдельные категории препаратов можно запивать молоком или киселем. Эти напитки благоприятно воздействуют на слизистую желудка, подытожила Елена Ломоносова.

кисломолочные продукты соки таблетки


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Лучше бы водой: врач рассказал, чем нельзя запивать таблетки
В правительстве РФ поддержали идею наказания за утечку персональных данных
В аптеках Петербурга и Ленобласти недостает лекарств
Психолог о травле мальчика без ног в школе Петербурга: «потребуется ...
Кража ящерицы из Ленинградского зоопарка закончилась реальными сроками
В Тихвине задержали члена «Единой России» с полным багажником наркотиков
Новые магистрали местного значения построят в Выборгском районе в 2023 году
Восемь клиентов почты России в Петербурге и Ленобласти стали миллионерами, ...