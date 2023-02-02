Лучше бы водой: врач рассказал, чем нельзя запивать таблетки

Смешение таблеток с кисломолочными продуктами, грейпфрутовым, а также ананасовым соком чревато нежелательными последствиями. Об этом в эфире рассказала заведующая нефрологическим отделением, врач-терапевт клинической больницы святителя Луки Елена Ломоносова.

«Кисломолочный продукт создает более кислую среду. Здесь химический препарат будет действовать неконтролируемо, поэтому всегда обращайте внимание на инструкцию», – рассказала она в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам эксперта, запив вещества, которые метаболизируются в печени при помощи специального фермента, грейпфрутовым или ананасовым соком, этот фермент можно заблокировать.

Еще одна категория напитков, нежелательных на такие случаи – различные вариации травяных сборов.

При этом отдельные категории препаратов можно запивать молоком или киселем. Эти напитки благоприятно воздействуют на слизистую желудка, подытожила Елена Ломоносова.