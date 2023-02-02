Ученые из России научились определять предрасположенность к спорту по ДНК

Российские ученые научились определять предрасположенность к спорту на генетическом уровне. О подробностях данной методики рассказала Анна Стенкова, заведующая лабораторией ДНК-диагностики медицинского центра Дальневосточного федерального университета.

По ее словам, генетика составляет от 60% до 80% успеха в спортивных начинаниях. Тестирование на предрасположенность к спорту, в свою очередь относится к генетическим.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на слова эксперта, в настоящее время генетики используют самый точный метод анализа ДНК на мутации – прямое секвенирование. При этом от самого ребенка ничего не требуется, возрастные ограничения на процедуру также отсутствуют.

Следует отметить, что российские ученые одними из первых в мире сделали данное исследование доступным обычным людям. При этом данный вопрос давно будоражит умы экспертов во всем мире.